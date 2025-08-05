«Может случиться инсульт или приступ»: состояние Дмитрия Диброва вызывает опасения после скандала

Состояние Дмитрия Диброва после скандала с изменой жены вызывает опасения у его окружения. На фоне произошедшего у обманутого телеведущего может случиться инсульт или приступ. Об этом в беседе с The Voice заявила Анна Калашникова.

Одной из самых обсуждаемых тем этой и прошлой недели стал развод 65-летнего Дмитрия Диброва с молодой супругой. Пара состоит в браке уже 16 лет, у них трое детей, но выяснилось, что Полина Диброва изменила мужу с бизнесменом по имени Роман. Избранник 36-летней модели женат, у него шестеро детей. Громкая история шокировала знакомую семьи Дибровых Анну Калашникову, которая видела пару счастливой незадолго до разрыва. Певица призналась: в сложившейся ситуации ей жаль обманутого шоумена.

«Мы общались, и они вдвоем так мило сидели, беседовали прямо передо мной. Там даже намека на такие события не было. Мне жаль Дмитрия, я не представляю, как он после такого удара. <…> Дмитрий Дибров вообще ни в какую не выходит на связь. Закрылся, ничего не комментирует. <…> Ему, мне кажется, нужна поддержка сейчас. Со здоровьем могут начаться проблемы — инсульт или приступ какой-нибудь, не дай Бог», — высказалась Анна Калашникова.

Артистка призналась, что ей знакома ситуация, когда подруга уводит любимого человека, поэтому она поддержала жену любовника Полины Дибровой Елену. Анна Калашникова заявила: «Это нам всем урок, что дружить нужно, но на вытянутую руку». Модель также предположила, что супруга Дмитрия Диброва решилась на измену из-за финансовых проблем телеведущего: «Может быть, на этой почве она начала обращать внимание на ухаживание другого».

Анна Калашникова объяснила: в данной истории она не считает никого «ни ангелом, ни святым», но Полина Диброва виновата в том, что все резко всплыло: «Дмитрия и Елену надо было подготовить». По мнению певицы, сейчас модель должна раскаяться перед супругом, а жене Романа нужно финансово помочь — «устроить детей, подарить квартиру».

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Дибров похудел на 20 кг из-за развода с женой.