Дмитрий Борисов возвращается на ТВ спустя долгое время с передачей «Эксклюзив»

Телеведущий Дмитрий Борисов возвращается на ТВ с передачей «Эксклюзив». Об этом сообщает kp.ru.

Когда-то Дмитрий был ведущим шоу «Пусть говорят». Однако после того, как его убрали из эфира, Борисов исчез с экранов ТВ. Спустя год телеведущий возвращается к прежней должности с передачей «Эксклюзив». Дмитрий будет брать интервью у звезд и вести с ними откровенный диалог об их жизни.

«Буду разговаривать с известными гостями о личном: о счастливом времени, любви и быстротечности всего этого», — высказался телеведущий.

Первым гостем передачи может стать актер Александр Петров, который недавно женился.

Ранее мы писали о том, что телеведущий Андрей Малахов предупредил о действующих от его имени мошенниках. Подробности смотрите в этой статье.

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