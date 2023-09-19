Внезапно женившегося актера Александра Петрова поймали на обмане. Об этом сообщает издание kp.ru.

10 сентября 2023 года Александр перестал быть холостяком. В личном блоге звезда «Льда» сообщил о свадьбе. Правда, его супругой оказалась не Стася Милославская, с которой он состоял в отношениях несколько лет. Избранницей Петрова стала 22-летняя Виктория. С будущей женой Александр познакомился на улице. Спустя несколько встреч артист отвел возлюбленную в ЗАГС.

К слову, поклонники Петрова усомнились в правдивости его высказываний. В первую очередь, они отметили, что актер больше года подписан на Викторию в соцсетях. Также весной 2023 года Александра заметили с кольцом на безымянном пальце правой руки. И это украшение похоже на то, которое он недавно продемонстрировал в личном блоге.

Кроме того, Петров заявил, что его супруга далека от мира шоу-бизнеса. Однако в распоряжение издания kp.ru попала иная информация. Согласно данным журналистов, Виктория является выпускницей театрального университета. После учебы девушка проходила кастинги, но ее попытки попасть в кино оказались неуспешными.

Напомним, что до брака Александр состоял в отношениях со Стасей Милославской. Зимой 2023 года знаменитости последний раз выходили в свет в статусе пары. Поговаривают, актриса тяжело переживает разрыв с экс-избранником.

Ранее мы писали том, что подруги Милославской поддержали ее после внезапной свадьбы Александра Петрова. Подробности смотрите в этой статье.