«Для самых волнующихся»: жена Янковского отреагировала на новости о второй беременности

33-летняя жена Ивана Янковского прокомментировала новости о второй беременности. Диана Пожарская отреагировала на слухи в соцсети.

Диану и Ивана стали поздравлять с пополнением в семье из-за ее нового снимка. Дело в том, что актриса снялась в платье, которое подчеркнуло округлившийся живот. Как выяснилось, поздравления преждевременны. Жена Янковского записала ролик и показала фигуру со всех сторон. На видео заметно, что во внешности Дианы нет изменений. По ее словам, обсуждаемая съемка проходила на улице, и из-за ветра появился объем под платьем.

«Ветерок ничего не надул. Еще нет. Для самых волнующихся», — высказалась актриса.

Напомним, пара узаконила отношения в 2021 году. Диана родила от Ивана сына Олега.

Ранее журналистка Ксения Собчак раскритиковала сериал с участием актера Янковского. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певец Алексей Воробьев появился на светском мероприятии с женой Аидой Гарифуллиной.