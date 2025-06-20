Певец Алексей Воробьев появился на светском мероприятии с женой Аидой Гарифуллиной. Кадры с торжества были опубликованы в соцсети.

Алексей Воробьев выступил на закрытом мероприятии. Артист исполнил свои популярные хиты, а также представил новую версию песни «Feeling Good». Во время выступления в зале находилась супруга Алексея и Анна Седокова. Воробьев пошутил, что на концерте находятся его главные поклонницы, имея в виду Аиду и Анну.

Отметим, что на мероприятии Аида не сводила глаз с возлюбленного и снимала его на телефон. Для выхода в свет артистка выбрала лаконичное черное платье с открытыми плечами.

Напомним, Воробьев и Гарифуллина принимали участие в третьем сезоне шоу «Фантастика». После завершения проекта оперную певицу и Алексея стали замечать вместе. А весной 2025 года стало известно, что они тайно поженились.

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