«Друзья-сценаристы, что с вами?»: Собчак раскритиковала сериал с участием Янковского

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала сериал с участием актера Ивана Янковского. Ксения поделилась эмоциями от просмотра в Telegram-канале.

Весной 2025 года состоялась премьера сериала с Иваном Янковским, который получил высокую оценку от зрителей. Однако Собчак не может разделить восторженных отзывов. Журналистка отметила актерскую игру Ивана, назвав ее убедительной, но раскритиковала сценарий проекта.

«Минутка кинокритики. Начала смотреть сериал. Обожаю Янковского, хорошая история, но, друзья-сценаристы, объясните, что с вами? В 21 веке вы строите сценарий на истории девушки, которая не знает, от кого у нее ребенок. А то, что она это может узнать через анализы, а что что у нас делают ДНК-тест…», — высказалась знаменитость.

Ксения отметила, что современная медицина прогрессивна, а сценаристы не учли этот момент, тем самым «разрушив сценарий».

К слову, не все подписчики согласились с мнением Ксении. Многие отметили, что действие сериала происходит в 1996 году, когда не каждому была доступна медицина.

«В те времена даже не знали про ДНК-тест, тем более в глубинке вряд ли было доступно», — написали фолловеры.

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