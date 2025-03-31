Ксения Бородина поспорила с Николаем Сердюковым из-за воспитания детей

Блогер Ксения Бородина вместе с женихом Николаем Сердюковым посетила премьеру фильма «Батя 2. Дед» в киноцентре «Октябрь». При общении с журналистами пара поспорила из-за воспитания детей. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Бородина сравнила 90-е годы и наши дни. По ее мнению, раньше детям «приходилось выживать».

«Я считаю, что времена разительно отличаются от того, что было в 90-е и есть сейчас. 90-е были опасными, было огромное количество маньяков, но как будто бы родителям было все равно на это. Будто у нас было как у кошки 9 жизней... И вроде бы они за нас переживали, но это была огромная школа жизни, на которой, к сожалению или к счастью, наши дети приспособлены», - сказала Ксения.

Сердюков подключился к разговору и переспросил: «Что наши дети сейчас? Были разные методы воспитания».

Бородина парировала избраннику: «Я говорю про выживание. Сейчас не нужно выживать. Тогда нам приходилось выживать и было намного все сложнее».

Николай в итоге согласился с мнением возлюбленной.