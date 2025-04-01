«Однозначно нужен сын»: Настасья Самбурская захотела срочно родить ребенка

Актриса Настасья Самбурская захотела родить ребенка после того, как увидела портрет ее возможного сына, сгенерированный нейросетью. Если бы звезда «Универа» забеременела раньше, то ее наследник был бы уже покорителем женских сердец.

Многие звезды сейчас играют с искусственным интеллектом и создают себя с разной внешностью или в локациях, в которых никогда не были. Настасья же решила с помощью ИИ выяснить, как будет выглядеть ее взрослый сын. Увиденное впечатлило артистку настолько, что ей срочно захотелось родить мальчика.

«Капец, мне однозначно нужен сын», - заявила Самбурская.