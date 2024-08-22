Долина отказалась выходить к прессе в Сочи, испугавшись «запрещенных вопросов»

Певица Лариса Долина впервые появилась на публике после новостей о краже мошенниками почти 200 млн рублей. Артистка приехала на «Новую волну» в Сочи, но отказалась подходить к прессе.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал журналистки Алены Жигаловой «НЕОПРА, БЛИН!»

На кадрах Долину приветствовали словами: «Проходите, пожалуйста, к прессе. Вас там очень ждут, я думаю».

На это артистка заявила: «Они сейчас будут запрещенные вопросы задавать, а я не хочу».

Тогда певице предложили «просто сфотографироваться».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал о реакции Долиной на предложение помочь. Он интересовался, правда ли то, что пишут СМИ, и чем может быть полезен. Однако на это артистка заявила, что сама разберется и справится, а также поблагодарила за беспокойство.

В начале августа неизвестные назвали себя собственниками недвижимости Долиной и хотели проникнуть в квартиру. Оказалось, что жилье действительно продано. Появилась информация, что на фоне случившегося артистка подняла гонорар за концерт в 2,5 раза – если раньше звезда выступала на корпоративах за 1,5 млн рублей, то теперь за 4 млн.