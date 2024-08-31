«Для этого стоило жить»: Шура высказался о публикации текста своей песни в школьном учебнике

Шура прокомментировал публикацию текста своей песни в школьном учебнике.

Артиста удивила новость о том, что его творчество служит образовательным целям. Шуру очень растрогало попадание его стихотворения к песне "Твори добро" в казахстанский учебник для четвертого класса. В честь этого ему даже подарили данное издание, чтобы он сохранил на память и поставил у себя дома. Артист оценил это событие, как одно из самых значимых достижений. Подробности приводит RTVI.

«Моя песня "Твори добро", урок самопознания. Ребятишки читают стихотворение, но не поют. Там нет моей картинки, слава богу. Я приехал и мне подарили этот учебник. Для этого стоило жить, наверное. До слез… я чуть с ума не сошел. Ради этого стоило жить», — заявил артист.

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