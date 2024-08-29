«Я мало кому рассказывал»: Шура пожаловался на тремор руки на протяжении полутора лет

Певец Шура рассказал, что полтора года у него был тремор руки. Дрожь верхних конечностей – последствие рака.

Артист заявил, что пять лет боролся с болезнью, проходил химиотерапию. После этого он не думал о возвращении на сцену, говорит, что «уже ничего не хотелось».

«Я мало кому рассказывал. Полтора года был тремор руки. Ночью мешок с песком клали на руку, либо я клал ее под попу, либо под подушку», - рассказал Шура.

Друзья поддерживали Шуру и организовывали концерты на свои деньги – говорили певцу, будто у кого-то день рождения и надо выступить. Только потом артист узнал: они это делали бесплатно – чтобы певец не сошел с ума от мысли, будто никому не нужен.

«У меня стульчик был, потому что стоять я не мог. Вот так садился, руку под попу и пел, как умел», - поделился он в интервью для YouTube-канала «RTVI Развлечения».

На лечение от рака певцу требовалось около полумиллиона долларов – деньги собрали, помогла молочная компания. В момент пребывания в больнице певец хотел, чтобы к нему хотя бы на 10 минут кто-то пришел и посидел. Выручали друзья, в частности, певица Любовь Успенская.

Ранее Шура сообщил, что ему подарили двухкамерный гроб.