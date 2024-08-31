«Настоящее кино!»: преобразившийся Филипп Киркоров анонсировал громкую премьеру клипа

Недавно 57-летний певец Филипп Киркоров посетил международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе» и удивил публику изменившейся внешностью. Он появился на красной дорожке в черной майке и показал свои многочисленные татуировки и рельефные мускулы. В беседе с Kp.ru артист рассказал о творческих планах и анонсировал громкую премьеру.

На «Новой волне» Филипп Киркоров представил на сцене свою новую песню «Черная пантера» на стихи Михаила Гуцериева. Певец выступил с эффектным номером, в финале которого на его спине взорвались фейерверками сценические петарды. Новая песня артиста — о трагичной любви к бывшей, которая не прошла с годами. «Черная пантера» представляет собой музыкальную трилогию, которая завершится премьерой одноименного авторского фильма певца.

«Три песни, три клипа. И еще запускаем полный метр, художественный фильм», — поделился Филипп Киркоров.

По словам артиста, «Черная пантера» — «портал в новый этап его музыкального творчества». Филипп Киркоров заявил, что грядущий клип на новую песню станет уникальным.

«Клип — абсолютный рекордсмен. По продолжительности, по бюджету, по участию звезд. В нем принимали участие Яна Рудковская и Саша Плющенко, Ани Лорак, Анна Асти, Люся Чеботина, Егор Крид, Тимати, Влад А4, Ольга Бузова, Анастасия Стоцкая, Жасмин, Азиза, Наталья Гордиенко, MARGO, Джарахов, Марина Федункив, Тимур Хайдаров. В главных ролях — Вольфганг Черни и Виктория Шелягова», — рассказал певец.

По информации Kp.ru, клип на песню Филиппа Киркорова «Черная пантера» выйдет 29 ноября и станет рекордсменом по хронометражу.

«23 минуты. Настоящее кино!» — отметил артист.

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров появился на красной дорожке с 28-летней спутницей.