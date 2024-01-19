Дизайнер Маша Цигаль высказалась о скандальном видео Анастасии Волочковой. Об этом сообщает издание mk.ru.

В Сети появился провокационный ролик с участием Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды. На нем знаменитости запечатлены в нетрезвом состоянии. Кроме того, во время съемки Джигурда стянул штаны с Волочковой и поцеловал ее. По словам балерины, она испытала сильный стресс из-за слива видео. Дизайнер Маша Цигаль решила прокомментировать ситуацию.

В первую очередь, Маша заявила, что произошедшая ситуация характерна для поведения Волочковой и Джигурды. Вот почему провокационный ролик ее не удивил.

«Они всегда в таком состоянии находятся и в таком стиле выступают. Мне кажется, это обычная история. Поклонники любят их за то, что они такие: разбитные, бесшабашные», — высказалась дизайнер.

Также Маша отметила, что не общается с Анастасией и Никитой. Цигаль заявила, что они из разных миров и имеют противоположные взгляды на жизнь.

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