Директору «Ленкома» Марку Варшаверу понадобилась экстренная помощь медиков

Директору театра «Ленком» Марку Варшаверу понадобилась экстренная помощь медиков из-за воспаления легких. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, 76-летний заслуженный театральный деятель болеет дома. Он категорически отказался ехать в больницу. Врачи приезжают к нему второй день, чтобы оказать помощь.

Как пишет Telegram-канал Mash, у Варшавера диагностировали бронхопневмонию. Последние дни театральный деятель лежал дома с высокой температурой, болями в груди, кашлем и слабостью. Сначала у него выявили острый бронхит, а затем воспаление небольших участков легких.

Ранее мы писали, что 76-летнему актеру Борису Токареву потребовалась экстренная медицинская помощь. Актеру стало плохо 10 февраля. Прибывшие на место медики помогли звезде. Он отказался от госпитализации.

Пока никаких комментариев и официальных заявлений от артиста не было.

Кроме того, стало известно, что 78-летний юморист Евгений Петросян находится в реанимации после операции на руке. Если состояние артиста нормализуется, то его переведут в обычную палату. Затем его ждет курс реабилитации.