Директор звезды «Квартета И» Демидова отреагировал на слухи об инвалидности

Директор звезды «Квартета И» Александра Демидова Илья Островский не захотел обсуждать вопрос о состоянии здоровья актера. Об этом пишет aif.ru.

Представитель артиста рассказал, что виделся с ним несколько дней назад, а также заверил, что с Демидовым «все в порядке».

«Мы виделись с ним несколько дней назад, с ним все в порядке. Больше сказать ничего не могу. Он репетирует новый спектакль, премьера которого состоится в ближайшее время. Недавно вышел фильм с его участием», - поделился Островский.

Примечательно, что на сайте «Квартета И» сказано, что ближайший спектакль с участием Демидова состоится 7 декабря.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Александру Демидову грозит инвалидность из-за проблем с почками. По данным источника, самочувствие знаменитости значительно ухудшилось после стресса из-за болезни супруги в 2020 году. Актера беспокоят отеки ног, давление и слабость. Два года назад у него снизилась работоспособность почек, увеличилась отечность, появились проблемы с пищеводом и кишечником.

Известно, что за последние три года Александра увозили в больницу как минимум три раза.

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