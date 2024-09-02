Директор «Сплина» высказался о возвращении группы в Россию после сообщений об убытках на 24,5 млн рублей

Директор группы «Сплин» Александр Морозов прокомментировал сообщения об убытках коллектива на 24,5 млн рублей. Также он высказался по поводу возвращения артистов в Россию.

Морозов назвал сообщения об убытках враньем – по его словам, «ничего подобного не случилось».

«У нас всё нормально, в ближайшее время запланированы концерты. О планах по возвращению в Россию мы пока не распространяемся», - сообщил директор группы «Сплин» изданию «Абзац».

Ранее говорилось, что 2023 год коллектив закрыл чистым убытком. Такого не было даже во времена пандемии.

С 2022 года группа перестала выступать в России. В этом сентябре «Сплин» даст концерты в Лиссабоне и в городах Прибалтики.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил сайту «Страсти», что «Сплин» может скоро исчезнуть совсем. По его словам, в Москве группа была очень популярна и гонорар за выступление на частном мероприятии доходил до 6-7 млн.