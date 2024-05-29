«Группа себя уничтожила»: куда пропали музыканты из «Сплина», лишившиеся концертов в России

С 2022 года группа «Сплин» перестала давать концерты на территории России после скандальных высказываний лидера коллектива на выступлении в Воронеже. После этого артисты попытались построить карьеру за границей, но собирали там лишь полупустые маленькие залы. Сейчас же о них ничего не слышно, хоть официальных заявлений о прекращении творческой деятельности не поступало. Впрочем, по мнению продюсера Сергея Дворцова, это практически неизбежно.

Эксклюзивно для портала «Страсти» шоумен прокомментировал нынешнее положение «Сплина». Он отметил, что группа сама разрушила свою карьеру, не думая над своими словами.

«Группа «Сплин» себя уничтожила, похоронила от слова совсем, потому что во время специальной военной операции на одном из концертов в городе Воронеже они нелицеприятно высказались по поводу СВО и Российской Федерации. И, соответственно, их начали постепенно убирать отовсюду. Плюс, насколько я знаю, они начали самовольно отменять концерты, не оповещая поклонников, и деньги они не возвращали», - отметил продюсер.

По словам Дворцова, в Воронеже с лиц артистов «слетела маска», и поклонники увидели их истинные лица, которые им не понравилось. Поэтому музыканты и столкнулись сначала с негативом, а затем и с «отменой».

«Нужно было думать, прежде чем что-то говорить, находясь здесь, в России, при такой нелегкой обстановке. Я считаю, что просто у группы «Сплин» слетела маска, и все то лицемерие, которое есть у музыкантов, увидели в Воронеже. В первую очередь это плевок в своего зрителя, который ходил к ним и отдавал любые деньги за их концерты. А билет стоил минимум от 4 тысяч рублей», - поделился шоумен.

Сергей Дворцов озвучил и суммы гонораров «Сплина» в России, которые были весьма немаленькими – до 7 млн рублей. За границей же таких денег они, по мнению продюсера, не увидят.

«Они были достаточно популярны в Москве. Гонорары доходили до 6-7 млн рублей, и это за частные мероприятия. Что касается их нынешней ситуации, то я скажу так — там, где они сейчас находятся, концертов у них нет. Больше скажу, все выступления, которые у них были до поры до времени, были на минимальном плаву за минимальный гонорар. Поэтому, я уверен с точностью, что их возвращения больше ждать не стоит. Они с медийных радаров, с музыкального пьедестала могут скоро исчезнуть от слова совсем», - подытожил Сергей Дворцов.

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