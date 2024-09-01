Терпят убытки: прекратившая выступать в России группа «Сплин» ушла в минус на 24,5 млн рублей

Скандальные заявления уехавшего в Испанию лидера группы «Сплин» Александра Васильева обернулись для коллектива убытками в 24,5 миллиона рублей.

Как пишет Telegram-канал Mash, в 2022 году группа прекратила выступать в России и сейчас гастролирует только за границей. Осенью у «Сплина» запланированы концерты Лиссабоне, Риге, Батуми, Таллине и Тбилиси, однако в финансовом плане положение музыкантов стремительно ухудшается.

Так, 2023 год артисты завершили с чистым убытком в 24,5 миллиона рублей, что даже ниже, чем во времена пандемии коронавируса, когда концертов не было совсем. По данным канала, в «ковидные» годы выручка «Сплина» составляла 100–150 миллионов рублей.

Напомним, с августа 2022 года группа «Сплин» перестала давать концерты на территории России после скандальных высказываний лидера коллектива на выступлении в Воронеже.

Ранее продюсер Сергей Дворцов пояснил, что группа «Сплин» сама себя уничтожила и похоронила, потому что нелицеприятно высказалась в адрес России. Их начали постепенно убирать отовсюду. Плюс, они начали самовольно отменять концерты, не оповещая поклонников, и деньги они, по словам продюсера, не возвращали.