Директор Софии Ротару рассказал, почему певица проигнорировала теракт в «Крокусе». Сергей Лавров объяснил ситуацию в беседе с mk.ru.

После трагедии в Красногорске многие звезды публично высказались о теракте и поддержали пострадавших. Однако София Ротару не стала этого делать. По словам Лаврова, певица была в шоке, когда узнала о произошедшем. Сергей отметил, что певица не любит выносить переживания на публику, именно поэтому в ее блоге не было поста.

«То есть она не сделала пост в соцсетях не потому, что не сочувствует. Я знаю, что она была в шоке, когда узнала о случившемся, и переживала очень сильно», — высказался концертный директор певицы.

По словам Лаврова, Ротару никогда не увлекалась соцсетями. Более того, ее страничку ведет невестка. Сергей отметил, что певицу интересуют другие вещи.

«Соцсети — не ее тема. София Михайловна далека от них. Я, например, даже не подписан на нее. Не представляю, что она там публикует», — резюмировал Сергей.

Ранее сообщалось, что виллу певицы Софии Ротару в Ялте ждет национализация. Подробности смотрите в этой новости.

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