Отель станет ЗАГСом: отберут ли у Ротару роскошную виллу в Ялте

В феврале виллу певицы Софии Ротару в Ялте предложили передать под Дворец бракосочетания из-за ее антироссийских высказываний и помощи украинской армии. Теперь элитную гостиницу артистки, скорее всего, ждет национализация.

Как пояснили в пресс-службе Минимущества республики Kp.ru, на сегодня в ведомство еще не передали документы для дальнейшей работы.

«С „Виллой Софией“ пока стадия ожидания, решение о ее национализации Госсоветом еще не принято. Поэтому сведениями о планах на этот объект мы не располагаем», — пояснили изданию представители ведомства.

Крым был вторым домом украинской певицы. Она перебралась на туда еще в 70-х из-за туберкулеза и астмы. Климат полуострова помог ей оздоровиться и набраться сил. Изначально артистка купила землю под строительство дома в поселке Никита, а после приобрела в аренду у властей Крыма старинный особняк XIX века на исторической набережной в сердце Ялты, в котором открыла отель «Вилла София».

Роскошная гостиница построена на фундаментах купален Роффе. Внутри нее находились номера в европейском, восточном и французском стилях. Руководить бизнесом решил сын заслуженной артистки Украины Руслан Евдокименко. В конце 2014 года он переоформил документы на себя в качестве иностранного собственника, а в июне юрлицо ООО «Вилла София» было ликвидировано. С того момента здание пустует в одном из лучших мест курорта.

Напомним, в Крыму Софию Ротару собираются лишить звания почетного гражданина Ялты. С заявлением с подобной просьбой в парламент города обратилась общественная организация «Русская община Крыма».