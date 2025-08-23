Выступающую за Израиль фигуристку Нехаеву не пустили в Польшу из-за паспорта РФ

Представляющую Израиль бывшую российскую фигуристку Марию Нехаеву не пропустили на границе в Польше. 19-летняя спортсменка летела в Ригу на юниорские соревнования.

«Ей купили билет с пересадкой, так как граждан России не пропускают напрямую в Латвию. Был выбран маршрут через Варшаву, но на границе у нее изъяли паспорт, продержали три часа и отказали во въезде», - сообщил источник ТАСС.

По его словам, пограничников не убедили даже предоставленные документы от израильской федерации, подтверждающие участие Нехаевой в Гран-при.

В итоге фигуристка все же попала в Ригу, но ей пришлось лететь с тремя пересадками. Она опоздала на тренировку.

Юлия Нехаева и Федор Санин являются двукратными серебряными призерами этапов Кубка Санкт-Петербурга и бронзовыми призерами чемпионата Санкт-Петербурга 2024 года.

Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о получении австралийского гражданства. Теперь, как выразилась сама спортсменка, она будет представлять свою новую родину.