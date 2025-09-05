Решил не возвращаться в США: Михаил Шуфутинский стал гражданином России

Шансонье Михаил Шуфутинский стал гражданином России. До этого он жил в стране по ВНЖ с американским паспортом.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, с начала спецоперации на Украине артист решил остаться насовсем в России и больше не возвращаться в США.

Исполнитель хита «3 сентября» эмигрировал с семьей в США еще в 1981 году. В начале нулевых он вернулся на родину, но продолжал жить на две страны. Артист находился в Москве по ВНЖ и не получал российский паспорт, объясняя это тем, что в Америке не приветствуют двойное гражданство.

Паспорт США, по данным издания, истек у знаменитости в 2022 году, и недавно он, наконец, сделал российский.

Напомним, 3 сентября шансонье выступил в Государственном Кремлевском дворце. За концерт артист заработает предварительно 36 млн рублей.

Ранее стало известно, что сбежавшая за границу Рита Дакота получила российское гражданство.