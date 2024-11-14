Директор Пугачевой прокомментировала слухи о возобновлении концертов певицы в РФ

Концертный директор Аллы Пугачевой не подтвердила слухи о том, что народная артистка СССР собиралась возобновить выступления в России. Об этом пишет Фонтанка.

Представительница Примадонны назвала бредом информацию о возобновлении концертов исполнительницы в родной стране.

14 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что у Аллы Пугачевой сорвались два концерта в России. По данным источника, певица переживает, что видео с ее шоу сольют, кроме того, в настоящий момент ей не хватает членов музыкального коллектива.

Журналисты Mash написали, что Примадонна якобы была согласна сыграть в России за 200 тысяч евро (около 21 млн рублей), в ее райдер входили перелет бизнес-классом, охрана, передвижение на машинах бизнес-класса. Договоры были заключены, но в первом случае от выступления отказалась сама артистка, во втором — заказчик.

После начала СВО на Украине Алла Пугачева улетела с супругом Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом) и детьми из России в Израиль. Звездную пару периодически видели в Латвии и Франции, однако их основным местом проживания остается Израиль, где наследники посещают частную гимназию. У супругов есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее композитор Юрий Лоза усомнился в нормальности Аллы Пугачевой.