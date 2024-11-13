«Все психи считают себя нормальными»: Лоза высказался об уехавшей из РФ Пугачевой
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Известный поэт-песенник, композитор и певец Юрий Лоза поделился мнением об уехавшей из РФ певице Алле Пугачевой. Его слова приводит aif.ru.
После начала СВО народная артистка СССР уехала в Израиль, откуда периодически стала делать нелицеприятные высказывания о России. В частности, Примадонна сначала назвала россиян «холопами и рабами», а потом заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться» в РФ.
«Все психи считают себя нормальными. <…> Если кто-то говорит о нормальности, это плохой признак, есть у психиатров такое наблюдение», — поделился Лоза.
Кроме того, музыкант уточнил, что не стоит обращать внимание на покинувших Россию артистов.
«Вот когда Сикорский уехал из России — вот это плохо. Или Зворыкин. У нас ни телевидения, ни вертолётов у первых не появилось — они все стали американскими. А Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) с Пугачевой уехали — ничего не изменилось!», — отметил исполнитель.
Ранее Юрий Лоза рассказал о проблемах Аллы Пугачевой со связками.