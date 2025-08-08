Директор Максима Галкина* рассказала о самочувствии юмориста после ДТП

Директор Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) рассказала о самочувствии юмориста после ДТП. Слова Эльвиры Микробородовой передает «Абзац».

Муж Аллы Пугачевой угодил в ДТП в Латвии. После аварии юморист вышел на связь с подписчиками в гипсе и сообщил, что ехал на велосипеде по всем правилам. Также он отметил, что находился в трезвом состоянии. Несмотря на полученную травму, директор Галкина* заявила о его хорошем самочувствии. Она призвала поклонников убедиться в этом лично, посмотрев соцсети юмориста.

«У него все в порядке. Чувствует себя нормально. Можете сами посмотреть в соцсетях – вчера он давал концерт в Юрмале», — высказалась директор артиста.

*признан иноагентом на территории РФ