79-летнего Евгения Петросяна разыскивает поликлиника: что случилось

Евгения Петросяна разыскивает поликлиника для записи на диспансеризацию. Врачи хотят проверить здоровье юмориста, но тот не отвечает на звонки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, 79-летний артист страдает гипертонией, а в апреле 2025 года переболел бронхитом. Медики поликлиники в Хамовниках пытаются с ним связаться, чтобы отправить на обследование, но Петросян не берет трубку.

Журналисты Mash также попытались связаться с юмористом, но безуспешно. На звонок ответила его супруга, заявив, что Петросян не будет общаться.

Ранее Евгений Петросян ответил на сообщения о долге в полмиллиона рублей. Подробности читайте в этой новости.

