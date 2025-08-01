«Все молодится»: Максим Галкин* показал новое преображение

Шоумен Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) показал себя в новом образе. Поклонники артиста отметили, что после смены прически он как будто помолодел.

Пользователи Сети давно стали обращать внимание, что 49-летний юморист в последнее время пытается выглядеть не на свой возраст. Он стал ухаживать за собой, заниматься спортом, а недавно еще и обновил прическу. Максим* продемонстрировал, что укоротил волосы на висках, а на макушке сделал более упругие кудряшки.

В комментариях фанаты Галкина* сделали комплименты его внешности. Впрочем, негативные отзывы оставлять на странице артиста запрещено – доступ к обсуждению ограничен.

«Максим на сына равняется, все молодится», «На каких молодильных яблочках сидите?», «Смотрите, скоро в младенца превратитесь», - отметили пользователи.