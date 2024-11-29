Директор Лепса отреагировал на конфликт певца со зрителем во время концерта

Директор Григория Лепса отреагировал на конфликт певца со зрителем во время концерта в Набережных Челнах. Владимир Урюпин заявил в беседе с изданием «Абзац» о том, что впервые слышит об этой истории.

29 ноября в СМИ появилась информация о том, что на прошедшем концерте исполнитель хита «Рюмка водки на столе» обругал зрителя. Артисту якобы не понравилось, что мужчина снимал весь концерт. Он попросил его отложить гаджет и хотя бы похлопать, а потом поинтересовался, не в туалете ли тот собрался в дальнейшем посмотреть ролик.

В команде Лепса ответили после ситуации на концерте. Директор знаменитости сказал, что даже не знал о случившемся.

«Я впервые слышу о такой ситуации. СМИ пишут о нас что хотят. Мне больше нечего сказать», – пояснил Урюпин.

Отмечается, что кадры того момента так и не появились в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что 65-летняя Надежда Кадышева удивила голосом и внешностью в Кремлевском дворце.

Также стало известно о том, что Леонид Якубович отказался сбривать усы даже за 10 миллионов рублей.