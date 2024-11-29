65-летняя Надежда Кадышева удивила голосом и внешностью в Кремлевском дворце

65-летняя певица Надежда Кадышева приняла участие в концерте «Главное – семья!», который состоялся в Кремлевском дворце. Артистка удивила голосом и переменами во внешности.

Об этом пишет сайт mk.ru.

Звезда приехала в Кремлевский дворец в меховой шапке и кардигане. Окружающие отметили, что певица изменилась в лучшую сторону и выглядит намного моложе своих лет.

За кулисами звезду увидел певец Юрий Антонов – он не скрывал радости при встрече. Пообщаться у знаменитостей не получилось – Кадышеву позвали на сцену.

Она вышла с супругом Александром Костюком и сыном. После номера зрители устроили оглушительные овации. Кадышева заулыбалась – было видно, что она довольна выступлением.

Общаться с журналистами звезда не стала. Из Кремлевского дворца она уезжала в хорошем настроении. Певица заявила, что у нее все хорошо. Кадышеву очень радует, что ее песни полюбила молодежь.

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