Огромная сумма: какой гонорар предложили Якубовичу за сбривание усов

Леонид Якубович отказался сбривать усы во время новогоднего корпоратива. Ведущему предлагали за это 10 млн рублей, но он все равно не согласился.

В середине ноября народному артисту предложили сбрить усы на камеру во время предновогоднего перформанса. Заказчики хотели сделать это изюминкой вечера и предложили крупную сумму — 10 млн рублей, пишет Telegram-канал Mash.

В целом новогодний корпоратив с Якубовичем обойдется в 2,75 млн рублей. Артист готов выступать на протяжении четырех часов вместе с импровизацией. Райдер легенды российского ТВ достаточно скоромен: он предпочитает летать бизнес-классом с VIP-залами в аэропорту. Артист требует авто Mercedes S-класс/Audi A8/BMW 7, отель пять звёзд с питанием, сырные и мясные тарелочки в гримерки и хороший виски.

Напомним, в райдере Леонида Аркадьевича отдельной строкой прописан запрет на игру в «Поле чудес». Ведущий ни за какие деньги не согласен вести свое знаменитое шоу на корпоративах.