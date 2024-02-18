Солистки группы «Фабрика» оценили ремейк Инстасамки на песню «Мой мармеладный». Об этом они рассказали «Страстям».

Валерия Девятова и Екатерина Москалева посетили премьеру фильма «Свет» с Еленой Яковлевой в главной роли. На красной дорожке кинотеатра «Октябрь» солистки группы «Фабрика» рассказали не только о самых знаковых песнях коллектива, но и о популярных сейчас ремейках, которые дают вторую жизнь трекам.

Корреспондент «Страстей» поинтересовалась, как певицы относятся к переработанным песням.

«Сейчас, кстати вышел ремейк на песню „Маргарита“ Валерия Леонтьева. Мне так понравилось. Я считаю, что каверов не надо бояться. Если есть твоя версия, которая дает новую жизнь [песне, - прим. ред.], конечно же только за», — сказала Девятова.

При этом артистки подчеркнули, что слышали ремейк песни «Мой мармеладный», который выпустила Инстасамка. По их мнению, песня имеет все шансы на успех.

«То, что она будет жить — это 100%. А там, время покажет, увидим», — заявила Валерия Девятова.

Ранее мы писали о том, что участницы группы «Фабрика» рассказали о гордости за русские традиции.