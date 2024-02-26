С Инстасамки потребовали взыскать 150 млн рублей после ее слов о психологах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Несколько дней назад в своих соцсетях Инстасамка заявила, что всегда справлялась с психологическими проблемами самостоятельно. Она подчеркнула, что в детстве ей «много чего не хватало», поэтому с некоторыми проблемами певице приходилось справляться в одиночку.

«Конечно, я не обращалась ни к каким психологом, так как я сторонница того, что человек может решить все свои проблемы сам. Можете закидать меня камнями, но я считаю, что психологи — это скам», — рассказывала она.

В итоге на эти слова отреагировала психолог по имени Ольга. Она подала в суд на певицу с требованием взыскать с нее 150 миллионов рублей моральной компенсации.

Инстасамка, которая сейчас отдыхает в Дубае, пока никак не комментировала иск.

Ранее мы писали о том, что солистки группы «Фабрика» оценили ремейк Инстасамки на песню «Мой мармеладный». По словам Валерии Девятовой, трек имеет все шансы на успех.