Директор фонда Пахмутовой прокомментировал информацию о госпитализации композитора

Директор фонда Александры Пахмутовой прокомментировал новость о госпитализации композитора с сердечным приступом. В беседе с корреспондентом издания ИА Регнум Евгений Малышко сообщил, что звезда не попадала в больницу, и чувствует себя замечательно.

Мужчина удивился и не понял, кто и зачем распространяет эту информацию, которую он назвал «сплетнями».

«Это полное вранье, с ней все в порядке. Она чувствует себя замечательно», – высказался Малышко.

Напомним, что информация о госпитализации Пахмутовой появилась в ряде Telegram-каналов 7 декабря. Отмечалось, что у 94-летней женщины случился сердечный приступ, ей понадобилась помощь врачей. Она якобы до сих пор находится под их присмотром.

16 сентября 2023 года умер муж композитора – поэт Николай Добронравов. Александра Пахмутова тяжело переносила утрату любимого супруга. Первое время рядом с ней находились сиделка и врачи. После смерти мужа Пахмутова долгое время отказывалась выходить из дома и общаться с прессой.

Ранее друг Николая Дроздова рассказал, что не верит в новости о раке у телеведущего. Несколько недель назад в СМИ сообщали, что Николаю Дроздову стало плохо после курса химиотерапии. Зоолог почувствовал слабость и обратился к медикам, в итоге его положили на обследование и после этого отпустили домой. Близкий друг рассказал, что думает по этому поводу.