«Похоже на фейк»: друг Николая Дроздова рассказал о лечении ведущего

Друг Николая Дроздова рассказал, что не верит в новости о раке у телеведущего, об этом сообщает RT.

Несколько недель назад в СМИ сообщали, что Николаю Дроздову стало плохо после курса химиотерапии. Зоолог почувствовал слабость и обратился к медикам, в итоге его положили на обследование и после этого отпустили домой.

Однако близкий друг Дроздова, художник Константин Мирошник, рассказал журналистам, что не знает о том, что зоолог проходит курс химиотерапии. По его словам, диагноз у Дроздова может быть не таким серьезным, как его преподносят в прессе.

«Ни о какой химиотерапии я от него не слышал, мне он об этом никогда не рассказывал, так что все эти новости о раке очень похожи на фейк», — рассказал он.

Мирошник добавил, что лечение телеведущего заключается лишь в том, что он периодически принимает таблетки. При этом, художник подчеркнул, что Дроздов продолжает вести активный образ жизни и периодически видится с друзьями.

Ранее мы писали о том, что 86-летнего Николая Дроздова госпитализировали на один день после жалобы.