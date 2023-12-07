Mash: композитора Александру Пахмутову госпитализировали с сердечным приступом

Композитора Александру Пахмутову госпитализировали с сердечным приступом, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, 94-летняя Пахмутова сама обратилась к врачам из-за плохого самочувствия. Врачи поликлиники провели осмотр композитора и вызвали ей скорую помощь. Предварительный диагноз - сердечный приступ. Сейчас Пахмутова находится в больнице под наблюдением врачей.

Напомним, 16 сентября 2023 года умер муж композитора - поэт Николай Добронравов. Александра Пахмутова тяжело переносила утрату любимого супруга. Первое время рядом с ней находились сиделка и врачи. После смерти мужа Пахмутова долгое время отказывалась выходить из дома и общаться с прессой.

Ранее мы писали о том, что певец Юлиан рассказал о появившемся в жизни Александры Пахмутовой ангеле. По словам певца, некая Татьяна помогает справиться композитору с утратой супруга.