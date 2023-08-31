Композитор Олег Влади назвал сотрудничество с певицей Аллой Пугачевой чудом

Композитор Олег Влади назвал сотрудничество с Аллой Пугачевой чудом. Знаменитость поделился откровением с изданием StarHit.

По словам Олега, его работа с певицей состоялась благодаря дизайнеру Алишеру. Именно он в далеком прошлом передал Пугачевой диски с хитами Влади. В 2018 году сотрудничество композитора и артистки возобновилось. Тогда Олег написал для нее песню «Вот и все» для новогодней передачи. Как выяснилось, в этот момент между Влади и Пугачевой произошел забавный случай.

По воспоминаниям композитора, Алла Борисовна изменила одну строчку, добавив туда непозволительное слово. В итоге в композиции сохранилась правка певицы, после которой она приобрела новый смысл.

«Алла Борисовна изменила ее на: «И стою как дура в этом платье белом». Я согласен с этой правкой. Она придала песне важный штрих», — сообщил Олег.

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