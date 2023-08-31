Улыбалась и мило общалась с публикой: тяжелобольная Заворотнюк появилась в эфире ТВ

Марина Анисина в день рождения показала редкое видео с Анастасией Заворотнюк и Никитой Джигурдой. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог фигуристки.

Супруги Анисина и Джигурда познакомились на проекте «Танцы на льду» в 2007 году. В честь 48-летия спортсменка трогательно обратилась к избраннику и показала архивное видео с передачи.

На ролике артист предстал с разбитым носом из-за полученной травмы во время выступления. Также Никита публично прочитал стихотворение, посвященное Марине.

«Мой 16-й день рождения, который я праздную вместе с Никитосом. Мне всего 18, и я благодарна судьбе за подарок, который она мне преподнесла в 2007 году», — высказалась фигуристка.

К слову, на видео попала и Анастасия Заворотнюк, которая была ведущей проекта. Услышав стихотворение Джигурды, звезда «Моей прекрасной няни» восхитилась и отметила талант артиста.

Напомним, уже несколько лет Заворотнюк борется с глиобластомой — самой агрессивной формой рака. Из-за опасного недуга Анастасия перестала выходить в свет и общаться с прессой.

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