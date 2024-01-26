Директор Александра Малинина отреагировала на требование отменить концерты певца

Директор Александра Малинина прокомментировала ситуацию с требованием депутата отменить выступления певца в Саратове. Татьяна Крюкова в беседе с изданием «Абзац» заявила, что у них «все идет по плану».

С конца января до середины марта Малинин будет выступать с концертами в городах России. Но не все рады такому раскладу. Народный избранник Роман Грибов узнал о готовящемся мероприятии в Саратовской области и высказался против. Он потребовал не допустить концерта артиста из-за отсутствия у него четкой позиции по вопросу СВО.

Кроме того, он обратил внимание, что Малинин живет в Германии, а в России бывает только ради заработка.

«Все идет по плану, никаких изменений нет. Это наш комментарий по ситуации», – высказалась директор 65-летнего музыканта.

Сам Малинин пока никак не прокомментировал ситуацию.

Ранее мы писали о том, что Лолита Милявская сообщила об отмене всех десяти концертов в Подмосковье. Мероприятия должны были состояться в феврале в рамках юбилейного тура артистки. Но после ее участия в «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, началась череда скандалов.

Также стало известно о том, что почему певец Филипп Киркоров тайно покинул Россию. Концертный продюсер Сергей Лавров объяснил поступок 56-летнего артиста и рассказал, вернется ли он в Москву. В своих рассуждениях он назвал поп-короля «взрослым ребенком».