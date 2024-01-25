«Нравится ему Америка»: продюсер назвал причину тайного отъезда Филиппа Киркорова из России

Оскандалившийся на «голой» вечеринке певец Филипп Киркоров тайно покинул Россию, но был замечен на шоу Мадонны в США. Концертный продюсер Сергей Лавров объяснил поступок 56-летнего артиста и рассказал, вернется ли он в Москву.

«Филипп на самом деле – взрослый ребенок. Нравится ему Америка, нравится Лас-Вегас, Диснейленд, американские горки. Он этого никогда и не скрывал», - пояснил продюсер в беседе с mk.ru.

При этом он подчеркнул, что это не значит, что Киркоров собирается эмигрировать или не является патриотом своей страны.

По мнению Лаврова, исполнитель хита «Цвет настроения синий» просто решил развеяться и слетать на концерт Мадонны. После мероприятия он приобрел 10 маек с изображением артистки.

Лавров выразил уверенность, что в ближайшее время Филипп вернется в Россию, так как не представляет своей жизни в другой стране.

«В любом случае, волна хейта, которая сейчас обрушилась на Киркорова, пройдет, а хиты, которые у него есть, никто не забудет. Ведь, по сути, на нем уже выросло 2-3 поколения», - подчеркнул продюсер, добавив, что после скандальной вечеринки у артиста не так много работы, поэтому он может себе позволить отдохнуть.

«Падения в жизни Киркорова случались миллион раз, а потом он вновь поднимался наверх», - заключил собеседник издания.

Ранее мы писали, что Киркоров покинул Россию вместе со своим директором и близким другом Максимом Ситником. Они появились вдвоем на концерте Мадонны. Со сценой он никак не связан, поэтому для многих было шоком его назначение директором артиста.