Дина Саева удивила сходством с турецкой актрисой Ханде Эрчел на новом снимке
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Дина Саева удивила сходством с турецкой актрисой Ханде Эрчел на новом снимке. Блогерша опубликовала фото с Ханде в соцсети.
В Москве состоялась премьера турецкого фильма «Оставь это ветру», ради которой Ханде прилетела в Россию. Также мероприятие посетили российские звезды, в том числе и Дина Саева, которой удалось сделать совместный снимок с актрисой.
Публикация Дины восхитила пользователей Сети. Подписчики отметили внешнее сходство знаменитостей.
«Они близняшки? Как вы похожи, я пыталась понять, где Дина секунд 5. Дина похожа на Ханде больше, чем ее сестра», — написали фолловеры.
Отметим, что блогершу уже не в первый раз сравнивают с турецкой актрисой. Когда в России снимали «Постучись в мою дверь», то Дина была одной из претенденток на роль, прославившую Ханде.
Ранее сообщалось, что актриса Ханде Эрчел выбрала завтрак в Москве за 77 тысяч рублей с черной икрой. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что в Сети раскритиковали Алексея Чумакова за объятия с певицей Элиной Чагой.