Дина Саева удивила сходством с турецкой актрисой Ханде Эрчел на новом снимке. Блогерша опубликовала фото с Ханде в соцсети.

В Москве состоялась премьера турецкого фильма «Оставь это ветру», ради которой Ханде прилетела в Россию. Также мероприятие посетили российские звезды, в том числе и Дина Саева, которой удалось сделать совместный снимок с актрисой.

Публикация Дины восхитила пользователей Сети. Подписчики отметили внешнее сходство знаменитостей.

«Они близняшки? Как вы похожи, я пыталась понять, где Дина секунд 5. Дина похожа на Ханде больше, чем ее сестра», — написали фолловеры.