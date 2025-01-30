Черная икра и литр водки: актриса Ханде Эрчел позавтракала на 77 тысяч рублей в Москве

Приехавшая в Москву звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел позавтракала на 77 тысяч рублей. В ресторане турецкой актрисе подали «Завтрак Бурлака», состоящий из различных закусок, килограмма черной икры и литра водки.

Знаменитость прибыла в столицу России на премьеру фильма «Оставь это ветру». Она была не одна, а со своим коллегой Барышем Ардучем. Для начала они решили приобщиться к русской кухне, и выбрали самый дорогой завтрак в ресторане.

Зарубежным гостям подали «Завтрак Бурлака», цена которого 77 тысяч рублей. На подносе были килограмм черной осетровой икры, пирожки с маринованными огурцами, икряники из форели, костромские жимчики, взбитое с черной четверговой солью сливочное масло, паштет из подкопченного леща, пшеничные пампушки с копченой уткой, каленое яйцо (традиционная закуска бурлаков) с цитрусовой сметаной и гребешком. К этому подается литр водки или игристого.

«Я 24 часа ничего не ела и первое, что отведала, — ''Завтрак Бурлака''. Вау! У меня до сих пор ощущение, будто бабочки в животе — очень понравилось, очень вкусно, очень сытно», — цитирует турецкую звезду Super.ru.

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