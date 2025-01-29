Дима Билан раскрыл, как создавал настроение на съемках «Аноры»

Заслуженный артист РФ Дима Билан признался, что его песня «Молния» играла на съемочной площадке фильма «Анора». Соответствующая публикация появилась в его микроблоге.

Музыкант выложил видео из соцсетей актера Карена Карагуляна, на котором Юра Борисов танцует под композицию.

«Думал, что меня обойдет стороной этот ажиотаж, но нет. Как оказалось, в Нью-Йорке, во время съемок нашумевшего фильма «Анора», мой трек «Молния» создавал настроение актерам и съемочной группе», — поделился Билан.

Напомним, картина Шона Бейкера «Анора», рассказывающая о секс-работнице с тюркскими корнями и богатых русских в США, после премьеры вошла в топ-3 проката в РФ. Позднее фильм получил гран-при Каннского кинофестиваля. Главные роли в киноленте исполнили Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Ранее Ирина Безрукова рассказала, получит ли сыгравший в «Аноре» Юра Борисов «Оскар».

Также Ксения Бородина после просмотра «Аноры» сравнила Юру Борисова с Сергеем Бодровым.