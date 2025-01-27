«Все зависит от Трампа»: Ирина Безрукова рассказала, получит ли Юра Борисов «Оскар»

Актриса Ирина Безрукова после просмотра нашумевшего фильма «Анора», в котором Юра Борисов сыграл одну из главных ролей, заявила, что номинированная на «Оскар» картина не является шедевром.

«У меня есть полное ощущение, что картину просто кто-то очень продвигает. Или кого-то из актеров, или актрису, или фильм, потому что он крепко сделан, но такого кино много было и будет. Это не "Аватар", это не какой-то фильм, у которого просто потрясающий сюжет», —пояснила Безрукова в беседе с The Voice.

Она также отметила, что в американских фильмах специально представляют русских людей в негативном свете. «Анора», по мнению Ирины, не стала исключением. В этом фильме нет ни одного положительного русского персонажа.

«Я не видела ни одной какой-то удивительно большой или прекрасной роли, где русские не играли бы плохих русских. Увы, Машков в России, Ходченкова в России, Серебряков в России. Многие артисты, попробовавшие себя за рубежом, в России. Потому что играть третьесортные роли, мне кажется, для хорошего русского артиста, это недостойный вообще выбор», — сказала Безрукова.

При этом артистка похвалила игру Юры Борисова и заверила, что он достоин самой престижной награды.

Рассуждая о том, получит ли российский актер «Оскар», Ирина отметила, что на этот вопрос сейчас нет ответа.

«Все зависит даже сейчас больше от Трампа (президент США -прим. ред.), чем, наверное, от тех, кто принимает решение», — заключила актриса.

Ранее телеведущая Ксения Бородина посмотрела нашумевший фильм «Анора» и заявила, что номинированный на «Оскар» Юра Борисов напомнил ей звезду «Брата» Сергея Бодрова.