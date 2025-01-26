Ксения Бородина после просмотра «Аноры» сравнила Юру Борисова с Сергеем Бодровым

Телеведущая Ксения Бородина посмотрела нашумевший фильм «Анора», в котором Юра Борисов сыграл одну из главных ролей, и заявила, что номинированный на «Оскар» актер напомнил ей звезду «Брата» Сергея Бодрова.

По мнению экс-ведущей шоу «Дом-2», Борисов сыграл «самого здравомыслящего» персонажа в картине.

«В современном поколении нет ценностей, помните, армянский священник это говорил. А тут Юра со своей ролью. Такой душевный… Включенный… Молодец он», — заявила телеведущая в своем блоге.

Ксения также назвала фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера современной версией золушки, но с печальным финалом.

Напомним, картина получила Золотую пальмовую ветвь в Каннах. Юру Борисова за роль второго плана номинировали на премию BAFTA, SAG Awards и «Оскар».

Похвалила Бородина и 22-летнего Марка Эйдельштейна, сыгравшего в фильме главную роль. По ее мнению, начинающий актер идеально показал молодого богача.

«Роль мажорчика он показал идеально. Они все такие и есть» — отметила телеведущая.

Сергей Бодров-младший погиб в 2002 году вместе со съемочной группой во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье Северной Осетии. Актер стал известен благодаря роли Данилы Багрова в фильмах «Брат» и «Брат-2».

Ранее стало известно, что покоривший иностранных зрителей Юра Борисов стал зарабатывать в два раза больше, чем до обрушившейся на него славы за рубежом. Гонорар звезды «Аноры» за съемочный день вырос до 300 тысяч рублей.