«У него хорошие гонорары»: продюсер раскрыл стоимость выступления Димы Билана

Заслуженный артист РФ Дима Билан готов выступить на частном мероприятии за 3 млн рублей. Об этом сайту «Страсти» рассказал продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

«У него хорошие гонорары, три миллиона рублей за выступление. Возможно, его карьера чуть на спад пошла, однако он по-прежнему является востребованным среди организаторов. Его очень часто приглашают на частные вечеринки, корпоративы, светские мероприятия, фестивали», — заявил продюсер.

Кроме того, медиаменеджер раскрыл райдер исполнителя хита «На берегу неба».

«В основном у всех артистов один райдер, практически. То есть это обязательно вода, коньяк или виски, Coca-Cola, горячие и холодные закуски, а также зеркало. Если это самолет, то места только в бизнес-классе, также должна быть машина представительского класса. Ничего сверхъестественного нет», — уточнил Дворцов.

Ранее Сергей Дворцов раскрыл условия для выступления группы Uma2rman.