Дима Билан упрекнул организаторов Олимпиады во Франции в плагиате. Об этом стало известно из соцсетей артиста.

Дима Билан выложил в личном блоге видео с одного из выступлений, которое состоялось 15 июня на ВТБ арене в Москве. На кадрах видно, как певец на тросе прыгает с огромной декорации в виде пирамиды. Рядом он прикрепил видео с Олимпиады во Франции, на котором похожий трюк выполняет Том Круз.

«Так много вопросов! И так мало ответов!» — подписал кадры он.

Впрочем, в комментариях пользователи лишь недоумевают — почему артист решил, что организаторы вдохновлялись им, если подобные трюки делали задолго до Билана: «Ну вообще-то это визитная карточка Круза», «Вы серьезно? Мало кто на тросе спускался?».

Отметим, что подобный трюк исполняла во время «Супербоула» в 2017 году певица Леди Гага — она тоже прыгала с крыши стадиона на тросах.

Ранее мы писали о том, что Билан и Плющенко направили деньги на помощь жителям Курской области.