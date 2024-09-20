Опубликовано 20 сентября 2024, 17:251 мин.
Дима Билан открыл новый бизнес
Певец Дима Билан открыл новый бизнес по продаже одежды и продуктов.
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Российский певец Дима Билан запустил новый бизнес. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Уточняется, что музыкант зарегистрировал ООО «Тристум». По данным ЕГРЮЛ, компания займется продажей и производством пищевых продуктов, одежды, моющих средств и косметических товаров.
Артисту принадлежат 70% от общей доли, вторым учредителем выступил предприниматель Алексей Шумилов.
Ранее Дима Билан оправдал артистов, которые ругаются с журналистами. При этом исполнитель отметил, что в его карьере и жизни СМИ сыграли важную роль. Он поблагодарил работников СМИ за то, что они оказывали ему помощь на пути к популярности.
Также Билан рассказал, что принял участие в съемках сериала. Певец уточнил, что выход проекта намечен на 2025 год.