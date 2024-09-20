Дима Билан открыл новый бизнес

Российский певец Дима Билан запустил новый бизнес. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Уточняется, что музыкант зарегистрировал ООО «Тристум». По данным ЕГРЮЛ, компания займется продажей и производством пищевых продуктов, одежды, моющих средств и косметических товаров.

Артисту принадлежат 70% от общей доли, вторым учредителем выступил предприниматель Алексей Шумилов.

Ранее Дима Билан оправдал артистов, которые ругаются с журналистами. При этом исполнитель отметил, что в его карьере и жизни СМИ сыграли важную роль. Он поблагодарил работников СМИ за то, что они оказывали ему помощь на пути к популярности.

Также Билан рассказал, что принял участие в съемках сериала. Певец уточнил, что выход проекта намечен на 2025 год.