«Это же тоже люди»: Билан встал на защиту артистов, ругающихся с журналистами

Певец Дима Билан оправдал артистов, которые ругаются с журналистами. Он выразил свое мнение в беседе с корреспондентом Telegram-канала «Звездач».

Представители прессы пообщались с исполнителем хита «Невозможное возможно» во время фестиваля «Новая волна». Они рассказали Билану о том, что другие звезды не раз скандалили с журналистами. Так, певец Григорий Лепс остро отреагировал на вопрос о свадьбе словами о «похоронах», а Ирина Аллегрова скрывалась, пока ее представитель дважды ударил по камере. Билан считает, что нужно разбираться в каждой конкретной ситуации отдельно и не делать поспешных выводов.

«Можно списать на состояние психологическое человека. Это же тоже люди, не биороботы, правда? С ситуацией надо очень хорошо познакомиться, посмотреть на нее со всех сторон и потом делать выводы. Вы разобрались в этой ситуации? Не знаете, а мнение свое уже составляете!» – поделился Дима.

При этом певец признался, что в его карьере и жизни СМИ сыграли важную роль. Он поблагодарил журналистов за то, что они оказывали ему помощь на пути к популярности.

Ранее мы писали о том, что ведущая Лера Кудрявцева оскорбила Лазарева на сцене из-за шутки о возрасте. При этом исполнитель хита «В самое сердце» постарался выйти из неловкой ситуации и отметил, что Кудрявцевой 16.