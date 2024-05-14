Не до конца понимала всю серьезность происходящего: Собчак вспомнила, как попрощалась с умирающим отцом

Журналистка Ксения Собчак призналась, что не понимала весь трагизм ситуации с ее госпитализированным отцом. В беседе с матерью знаменитость отметила, что не осознавала некоторых вещей в свои 15 лет.

Телеведущая рассказала об умершем главе семьи в своем проекте «Осторожно: Собчак». В беседе с матерью Ксения заявила, что перед самой смерть отца она не понимала всю серьезность происходящего.

Так, Собчак было непонятно, зачем ее везут к родителю в больницу, если наследующий день они все должны были встретиться.

«Я спрашивала: "Мам, зачем нам ехать ночью в больницу, если, как ты сказала, завтра вы вместе приедете ко мне на день рождения. Я только потом поняла, что ты хотела, чтобы я на всякий случай попрощалась с ним"», — рассказала журналистка.

Ранее Ксения высказалась о своем бывшем муже Максиме Виторгане. По словам телеведущей, он очень хитрый человек.