Диеты не помогли: сбросившая 100 килограммов Татьяна Устинова снова округлилась

Несколько лет назад популярная писательница Татьяна Устинова похудела на 100 килограммов. В один момент она просто сократила размер порций и заменила высококалорийные продукты на обезжиренные аналоги. И вот недавно Стас Садальский выложил в Сеть свежее фото с Устиновой, на котором видно, что женщина снова округлилась. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Снимок был сделан в студии передачи «Мой герой».

«Пять лет назад я уже был гостем ее студии, остался очень доволен. Таня оказалась прекрасным собеседником: умным, остроумным, деликатным, умеющим слушать», – прокомментировал Садальский.

Новое фото с писательницей привлекло внимание поклонников. Многие отметили, что к женщине вернулись лишние килограммы, а кто-то предположил, что автору романов подобрали неудачный наряд.

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